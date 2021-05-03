Fenerbahçe Kulübü 114'üncü yaşını kutladı

Fenerbahçe Kulübü, 114'üncü kuruluş yılı için bir kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden "114 yıl önce bir kulüp doğdu. Sonsuza dek yaşasın." başlığıyla yayımlanan mesajda, "114 yıl önce 5 kişinin bir araya gelerek diktiği fidan, milyonları peşinden sürükleyen asırlık bir çınar oldu. İşgal altındaki bir ülkede, hem cepheye silah taşıdı, hem yabancı takımları teker teker yenerek halkın morali oldu, umut oldu, inanç oldu. Üzerine her türlü iftiralar atıldı, komplolar kuruldu ancak her zaman armasından aldığı güçle karanlıkların üzerine tutulan Fener oldu." denildi.

Atatürk'ün kulübü ziyaretine de yer verilen açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Kurtuluş Savaşımızın lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; bu kulübü ziyaret etti, futbol takımının maçını izledi, kulübün binası yandığında, en zor gününde, en büyük maddi yardımı yaptı. Bu kulüp öyle büyüktü ki; rakipleri onu durdurmak için gerektiğinde en kirli yapılarla en kirli ittifaklara girdi ve 114 yıldır, renkleri birbirine karışmış türlü odaklar, bir an olsun durmaksızın bu kulübe, değerlerine, yarınlarına saldırıyor. 114 yıldır bu kulüp, kimi düşmanlığını açıkça gösteren kimi dost görünen bu zehirli yapılara karşı mücadelesini, armasından aldığı güçle, taraftarının sonsuz desteğiyle veriyor. Vermeye de devam edecek. Tarihine yakışır şekilde, pes etmeden, vazgeçmeden, dimdik duracak. Bu kulübün adı Fenerbahçe. Bugün, yarın ve her gün; en güzel günde olduğu gibi en zor günde de ona duyduğu inançla milyonlar hep bir ağızdan haykırıyor: İyi ki Fenerbahçe var, iyi ki Fenerbahçeliyiz. Efsane 114 yaşında. Tarihiyle, büyüklüğüyle, değerleriyle sonsuza dek yaşasın."