  • BIST 1.353
  • Altın 478,966
  • Dolar 8,3900
  • Euro 10,1447
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 13 °C
»

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: İlk yarıda sezonun en iyi topunu oynadık

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın ilk yarısında sezonun en iyi performansını ortaya koyduklarını söyledi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: İlk yarıda sezonun en iyi topunu oynadık

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başkan Koç, "Üç puan aldığımız için memnunuz. Her maç final maçı. İlk yarıda sezonun en iyi topunu oynadık. Artık son 15-20 dakikada çile çekmeden maçları bitirmemiz lazım. İnşallah önümüzdeki maçlarda bunu da hallederiz. Takımımı, hocamı, tüm ekibi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Çok önemli bir 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli futbol takımının iyi bir hava yakaladığını vurgulayan Ali Koç, "Takımımın gidişatından, arzusundan, savaşmasından ve mücadelesinden son derece memnunum. İnşallah böyle devam eder ve kısmetse de mutlu sona ulaşırız." diye konuştu.

Ali Koç, Süper Lig'de son 5 haftaya lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde, üçüncü sıradaki Galatasaray'ın da 3 puan önünde ikinci basamakta girdiklerinin hatırlatılması üzerine, "Son 10 yılda 3 kere son maçta şampiyonluğu kaybettik. Her şeyin son dakikaya kadar değişebileceğini en iyi bizler biliriz." yorumunda bulundu.

"Fenerbahçe ne zaman burnunu kaldırsa bizi saha dışına çekmeye ve kavganın içine almaya çalışıyorlar." diyerek sözlerini sürdüren Ali Koç, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız bana çok kızıyor. 'Niye masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuz, cevap vermiyorsunuz?' diyorlar. Bizim tarzımız farklı. Biz camiamıza şirin gözükmek için doğru bulmadığımız bir şeyi yapmayacağız. Ne yazık ki hiç bizimle alakası olmayan konular bir şekilde bize yapıştırılmaya çalışılıyor. Bundan 1-2 ay önce derbi maçı sonrası rakibimiz demediğini bırakmadı. Hepsi iftiraydı. Son dönemde şaşkınlıkla izliyorum. Biz o topa girmeyeceğiz. Bu kavganın içinde olmak istemiyoruz. Biz işimize bakacağız. Sahaya konsantre olacağız. Doğru bildiğimiz şekilde yürüyeceğiz. Bu şekilde devam edersek Türk futbolunun sorunlarını kesinlikle çözemeyiz. Çıkarlarımız da sorunlarımız da aynı. Saha dışında omuz omuza sorunlarımızı çözelim. Gelirlerimizi artıralım, marka değerimizi yükseltelim. Hala aynı noktadayız. Yarın taraftarlarımız belki de 'Bağırmadınız, 2 puanla şampiyonluk gitti' diyecek. Evet şampiyonluk çok önemli ama değerlerden feragat etmek kadar da önemli değil. İnşallah doğruyu yapan taraf oluruz. İnşallah yapılan bu açıklamaların devamı gelmez."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Lyon'u 3-2 yendi26 Nisan 2021 Pazartesi 09:15
  • La Liga'da lider Atletico Madrid, Bilbao deplasmanında kaybetti26 Nisan 2021 Pazartesi 09:15
  • Getafe, Enes Ünal'ın golleriyle Huesca'yı deplasmanda yendi26 Nisan 2021 Pazartesi 09:14
  • Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu: Oyunun 3'te 2'lik bölümünden gerçekten memnunum26 Nisan 2021 Pazartesi 09:14
  • Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: İlk yarıda sezonun en iyi topunu oynadık26 Nisan 2021 Pazartesi 09:14
  • Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nı 8 madalyayla tamamladı26 Nisan 2021 Pazartesi 09:13
  • Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan'dan altın madalya25 Nisan 2021 Pazar 16:18
  • Bayern Münih Başkanı Rummenigge: Avrupa Süper Lig projesi 'kesin olarak' bitti25 Nisan 2021 Pazar 16:18
  • Milli güreşçi Kayaalp'in hedefi Karelin'e ait rekoru kırmak25 Nisan 2021 Pazar 16:17
  • Ligin en fazla berabere kalan takımı Sivasspor'un yenilmezlik serisi 14 maça çıktı25 Nisan 2021 Pazar 16:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti