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Fenerbahçe Kulübü, Büyük Önder Atatürk'ü andı

Fenerbahçe Kulübünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Fenerbahçe Kulübü, Büyük Önder Atatürk'ü andı

Fenerbahçe Kulübünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen anma töreninde, saygı zinciri oluşturuldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, kulüp çalışanları, dernek temsilcileri ve sporcuların katıldığı törende sahanın ortasına Atatürk'ün Fenerbahçe Müzesi'ndeki bal mumu heykeli getirildi. Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri heykelin çevresinde saygı duruşunda bulunurken, sahanın çevresinde de kulüp personeli, dernek temsilcileri ve sporcular sıralandı. Siren sesleri eşliğinde yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Ali Koç, anma töreninin ardından yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Sevgili Fenerbahçe'nin emektarları, Ulu Önder Atatürk’ün ebediyetine kavuşmasının 82. yılında, yani bir 10 Kasım'da daha hep beraber Atamızı hasretle, özlemle sevgiyle ve büyük bir bağlılıkla anıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her 10 Kasım, Atamızı andığımız gibi bizim için her gün 10 Kasım'dır. Atamızı anmak kadar Atamızın değerlerini, ilkelerini, vizyonunu, bizler için yaptığını, bizlere bıraktığını anlamak ve bu cumhuriyete sahip çıkmak, cumhuriyetin değerlerini yaşatmak, her zaman bizim ana vazifemiz, ana sorumluluğumuz olmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü hayatta olduğu müddetçe bu da ilelebet devam edecek. Aynen bizden öncekilerde olduğu gibi bizden sonraki jenerasyonlarda da aynı şekilde devam edecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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