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Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu, 29-30 Mayıs'ta yapılacak

Ülker Stadı'nda yapılacak kongre, çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran'da aynı yerde gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu, 29-30 Mayıs'ta yapılacak

Fenerbahçe Kulübünde olağan seçimli genel kurulun 29-30 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 5-6 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ülker Stadı'nda 29-30 Mayıs'ta saat 10.30'da yapılacak olağan seçimli genel kurulun, çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran'da aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Tüzüğümüzün 25/2 maddesi gereğince, genel kurul giriş kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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