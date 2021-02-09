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Fenerbahçe kupaya veda etti, Başakşehir yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi. Bu sonuçla Fenerbahçe, kupaya çeyrek finalde veda ederken Medipol Başakşehir yarı finale adını yazdırdı.
Fenerbahçe kupaya veda etti, Başakşehir yarı finalde

10'uncu dakikada ceza sahası içinde Sosa'nın pasıyla buluşan Sinan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Fernandes'in pasında meşin yuvarlağı alarak ceza sahası içine giren Deniz Türüç sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Harun topu çeldi. Seken topa tekrar müdahale yapmak isteyen Deniz Türüç'e Szalai engel oldu.

42'nci dakikada Deniz'in pasında topla buluşan Berkay, pasını sağ kanatta bulunan Fernandes'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

45'inci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Fernandes'in kaydettiği gol öncesinde Lemos'un müdahalesi ile Deniz Türüç yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Fırat Aydınus, VAR incelesinden sonra Lemos'a verdiği sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kartla Lemos'u oyun dışında bıraktı.

45+3'üncü dakikada Cemali Sertelin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

60'ıncı dakikada Uğur Uçar'ın ortasında topla buluşan Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

62'nci dakikada Cemali Sertel'in sol kanattan ortasında topla buluşan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

66'ncı dakikada ceza yayı yakınından kullanılan serbest vuruşta Valencia'nın vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

68'inci dakikada Demba Ba'nın pasında topla buluşan Guldbrandsen'in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.

72'nci dakikada Osayi-Samuel'in pasında Cisse topu kafa ile Valencia'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta uzatmalara gidildi.

96'ncı dakikada Crivelli'nin pasında sol kanatta topla buluşan Guldbrandsen'in direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

104'üncü dakikada savunma arkasına sarkan Ndayishimiye'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Giuliano'nun vuruşunda top kaleci Harun'da kaldı.

108'inci dakikada soldan ceza sahası içine giren Guldbrandsen'in vuruşunda kaleci Harun topa iki hamlede hakim oldu.

120'nci dakikada Valencia, Crivelli'nin ceza sahası içindeki müdahalesi ile yerde kaldı.

Karşılaşma 2-1 Medipol Başakşehir üstünlüğü ile sona erdi.

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