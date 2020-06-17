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Fenerbahçe kupayı unuttu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzakta kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti.
Fenerbahçe kupayı unuttu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a elenen Fenerbahçe'de kupa hasreti 6 sezona çıktı.

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü yıllarından birini yaşayan ve yeni sezona 3 kupa parolasıyla giren sarı-lacivertliler, ligin bitimine 7 hafta kala hedefsiz kaldı.

Sezona ligde etkili bir performans göstererek başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı şampiyonluk potasında tamamladı.

İkinci devreye üst üste 2 galibiyetle giren sarı-lacivertliler, sonrasında ise gösterdiği kötü performansla zirvenin oldukça uzağında kaldı.

Fenerbahçe, ligin 20. haftasında Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan seride üst üste 7 maçtan galibiyetle ayrılamayınca şampiyonluk yarışından koptu.

Taraftarına uzun süredir kupa sevinci yaşatamayan ve son olarak bunu 2013-2014 sezonunda başarabilen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışından kopunca öncelikli hedefi Ziraat Türkiye Kupası olarak belirledi.

Bu kulvarda yarı finale kadar yükselen Fenerbahçe, sezonun flaş ekibi Trabzonspor'a elenerek kupa hayalini bir sonraki sezona ertelemek zorunda kaldı.

Kupasız 6 sezon
Avrupa'da yer almadığı sezonda tüm gücünü lige ve kupaya veren Fenerbahçe'de kupa hasreti 6 sezona çıkıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-lacivertlilerin ligin bitimine 7 hafta kala lider Trabzonspor ile arasında 13 puanlık bir fark bulunuyor.

Puan farkının yanı sıra zirveyle Fenerbahçe arasında 6 ekibin bulunması da sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Kupadan elenen, ligde oldukça sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, TFF Süper Kupa'da boy gösteremeyeceği için üst üste 6. sezonu kupasız kapatacak.

Son kupa 2013-2014'te
Futbolda yaptığı yatırımın karşılığını sportif anlamda alamayan Fenerbahçe, son kupasını 2013-2014 sezonunda kaldırdı.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamladı. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasından sonra takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek sezonu iki kupayla bitirdi.

Kadıköy düştü
Fenerbahçe, lig ve kupadaki başarısızlığının yanı sıra uzun yıllardır sahasında yenilmediği Galatasaray ve Trabzonspor'a da evinde mağlup oldu.

Bu sezon Galatasaray'a evinde 21 yıl sonra yenilen Fenerbahçe, seyircisi önünde yaklaşık 23 yıldır mağlup olmadığı Trabzonspor'a da boyun eğdi.

Sarı-lacivertliler, 24 maç sonra Kadıköy'de Trabzonspor'a yenilerek taraftarını üzdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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