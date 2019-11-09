Fenerbahçe liderlik fırsatını bu sefer kaçırmadı

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Kadıköy'de 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu skorla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6 (penaltı) ve 44. (penaltı) dakikada Vedat Muriqi, 59. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri 37. dakikada Abdul Khalili ve 56. dakikada Syam Ben Youssef'ten geldi.

Konuk ekip Kasımpaşa'da Karim Hafez, 45. dakikada itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Mauricio Isla, 72. dakikada Olivier Veigneau'ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gören bir diğer futbolcu oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 20'ye yükselten Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa 12 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

EMRE KASIMPAŞA'YA YETİŞEMEDİ

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemedi. Son yapılan antrenmana sağ kasığındaki birinci derece zorlanma nedeniyle katılamayan Emre, Kasımpaşa maçına yetişemedi.

Ligde 6 hafta sonra sakatlığı nedeniyle oynayamayan Emre, bu sezon ikinci kez maç kaçırmış oldu. Sarı-lacivertlilerde Max Kruse ve Adil Rami de sakatlıkları nedeniyle bu hafta da maç kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'de 19 yaş altı takımında kırmızı kart görmesi nedeniyle cezalı olan Ferdi Kadıoğlu da kadroya alınamadı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe sahasında oynadığı maça hızlı başladı. İlk dakikadan itibaren golü düşünen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa kalesine etkili gitmeye çalıştı. Dakikalar 4'ü gösterdiğinde penaltı düdüğü çaldı. Hajradinovic ile ceza sahası içi sağ çaprazda girdiği ikili mücadelede Ozan Tufan yerde kaldı ve maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Vedat Muric, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelerle buluşturdu.

Karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde devam ederken, Kasımpaşa beraberlik golüne çok yaklaştı. Maçın 34. dakikasında ani gelişen atakta Hajradinovic, pasını savunmanın arkasına sarkan Koita'ya verdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın yaptığı vuruşta kaleci Altay, ayağıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde Koita kale önünde müsait durumda iyi bir vuruş yaptı ama araya ayağını sokan Zanka, gole izin vermedi.

Golün sinyallerini veren Kasımpaşa, 37. dakikada beraberliği sağladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın yerden pasında Khalili'nin altıpasın gerisinden bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın solundan ağlara gitti.

İlk yarının son dakikalarında Fenerbahçe tekrar öne geçti. Karşılaşmanın 42'nci dakikasında Tolga Ciğerci'nin sağ taraftan kullandığı kornerde Luiz Gustavo'nun kafa vuruşunda Sadiku'ya çarpan top kornere gitti. VAR sisteminin uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen maçın hakemi Ali Palabıyık, Sadiku'nun meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararı verdi. 44'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Vedat Muric, meşin yuvarlağı kaleci Fatih'in solundan filelerle buluşturdu.

Fenerbahçe'nin ikinci golünün ardından hakeme alkışla tepki gösteren Karim Hafez, sarı kartla cezalandırıldı. Alkışla tepkisini sürdüren Hafez, hakem Ali Palabıyık tarafından ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

İkinci yarıya Kasımpaşa 10 kişi kalmasına rağmen etkili başladı. Fenerbahçe'den kaptığı toplarla hızlı ataklar geliştiren Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın koruduğu kalede önemli pozisyonlar yakaladı. Maçın 56. dakikasında, Kasımpaşa skoru 2-2 yapan golü buldu. Sağdan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda top Ben Youssef'in önünde kaldı. Ben Youssef de düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın yeniden eşitliği sağlamasının ardından sadece 3 dakika sonra golü buldu. Maçın 59. dakikasında soldan Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe vuruşuna çok iyi yükselen Serdar Aziz topu kafayla ağlara gönderdi ve sarı-lacivertli takımı 3-2 öne geçirdi.

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında eksik olmasına rağmen oyundan kopmadı ve sürekli beraberlik golünü aradı. Sarı-lacivertliler ise yarı sahasında boşluk vermemeye çalışarak sürenin erimesini sağladı. Bu arada karşılaşmanın 72. dakikasında Fenerbahçe de 10 kişi kaldı. Sarı-lacivertlilerde Mauricio Isla, Veigneau'ye yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

Oyunun 10'a 10 devam etmesinin ardından iki takım da gol bulmak için elinden geleni yaptı. Hem Fenerbahçe hem de Kasımpaşa tehlikeli ataklar geliştirmesine rağmen gol üretemedi. Çalan son düdükle ise Fenerbahçe hem 3 puanı aldı, hem de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.