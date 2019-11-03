Fenerbahçe liderlik fırsatını kaçırdı

Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Ev sahibi İM Kayserispor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.

21'inci dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.



27'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues'in kaleye çektiği şutu kaleci Lung kurtardı.



30'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Isla, Vedat Muriç'e pasını yolladı. Muriç'in çektiği şutu defans kornere çeldi.



35'inci dakikada Kayserispor'da sol açıkta topla buluşan Bilal'in ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta gitti.



39'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Emre, ceza sahası içine orta açtı. Yaşanan karambolde Rodrigues'in şutu yandan auta gitti.



45'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues'in sol açıktan vurduğu şut az farkla auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



50'nci dakikada Fenerbahçe'de ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin vurduğu şut soldan auta gitti.



57'nci dakikada gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Umut, ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yaptı ve Altay'a da çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.



73'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunu kaleci Lung kornere çeldi.



75'inci dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Rodrigues'in çektiği şut az farkla üstten auta gitti.



78'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya Muriç'in vurduğu kafa vuruşu sağdan auta gitti.



90'ıncı dakikada ceza sahası içinde Deniz'in pasıyla buluşan Muriç'in şutu üstten auta gitti.



Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

STAT: Kadir Has



HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Erdinç Sezertam (xx), Süleyman Özay (xx)



İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xxx), Abdennour (xx), Poulain (x) (Dk. 27 Levent xx), Şamil (x), Bilal (xx) (Dk. 64 Henrique xx), Lopes (xx), Djedje (xx) (Dk. 76 Rienstra x), Yasir (xx), Mensah (xx), Umut (xxx), Adebayor (xx)



FENERBAHÇE: Altay (xx), Hasan Ali (xx), Isla (xx), Serdar (xx), Zanka (xx) (Dk. 77 Mevlüt), Luiz Gustavo (xx), Emre (xx) (Dk. 70 Tolga Ciğerci x), Moses (xx) (Dk. 64 Deniz x), Ozan (xx), Rodrigues (xx), Muriç (xx)



GOL: Dk. 57 Umut (İstikbal Mobilya Kayserispor)



SARI KARTLAR: Yasir (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Rodrigues, Tolga Ciğerci, Serdar (Fenerbahçe)