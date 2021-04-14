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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, saat 18.00’da başladı. Gaziantep FK maçında ilk 11’de yer alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Mesut Özil ile Nazım Sangare antrenmanın tamamında sahada takımla çalışırken, Gökhan Gönül ile Enner Valencia’nın tedavilerine devam edildi.

ALTAY BAYINDIR'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Sarı-lacivertli ekipte bugün gerçekleştirilen idman öncesinde kaleci Altay Bayındır’ın doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 23 yaşındaki milli kaleci, bu jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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