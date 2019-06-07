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Fenerbahçe, Merih Demiral için FIFA'ya gitti

Fenerbahçe, Juventus’a transfer olması beklenen Merih Demiral’ın kendi alt yapılarından yetiştiğini iddia ederek FIFA'nın kulüplere sağladığı yetiştirme ücreti için başvuru yaptı.
Fenerbahçe, Merih Demiral için FIFA'ya gitti

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve Alcanenense'ye transfer olan Merih Demiral, oradan Sporting Lizbon'a transfer olmuştu. Genç stoper daha sonra Süper Lig'e dönerek Aytemiz Alanyaspor forması giydi. Akdeniz ekibinden Sassoula'ya satılan ve oradan da 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olacağı iddia edilen Merih'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fotospor'un iddiasına göre; Fenerbahçe 15 milyon Euro  bonservis bedeli karşılığı Juventus’a transfer olan Merih Demiral’ın kendi alt yapılarından yetiştiğini iddia ederek, FIFA’nın kulüplere sağladığı yetiştirme ücreti için başvuru yaptı.

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