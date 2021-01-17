Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın MKE Ankaragücü ile Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 17.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Jose Sosa, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi özel programlar dahilinde çalışırken; Diego Perotti ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.