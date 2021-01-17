Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 17.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Jose Sosa, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi özel programlar dahilinde çalışırken; Diego Perotti ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi.
Sarı-lacivertli ekip, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.