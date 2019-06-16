  • BIST 90.787
  • Altın 254,429
  • Dolar 5,8790
  • Euro 6,5887
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Genel Kurul Toplantısı ertelendi

Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı ve ileri bir tarihe ertelendi.
Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Genel Kurul Toplantısı ertelendi

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bugün gerçekleştirilmeyecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Camiamızın anayasası olarak gördüğümüz tüzüğümüzün yeniden yapılandırılması gerekiyor. Değiştirilmesi gereken birçok konu var. Sanıyorum yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bunu bugün gerçekleştiremeyeceğiz" dedi.

Fenerbahçe kongresinde tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için 2342 üye gerekirken kongrede 1572 üye hazır bulunuyordu. Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı farklı bir tarihte gerçekleştirilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Transfer dönemi 17 Haziran'da başlıyor14 Haziran 2019 Cuma 18:02
  • Başkan açıkladı: "G.Saray'ın teklifini reddettik"14 Haziran 2019 Cuma 15:50
  • Fenerbahçe Konoplyanka'yla anlaştı14 Haziran 2019 Cuma 13:32
  • Trabzonspor Abdülkadir Ömür için 20 milyon Euro'luk teklifi reddetti14 Haziran 2019 Cuma 09:22
  • Digiturk ile TFF arasındaki krizin nedeni ortaya çıktı13 Haziran 2019 Perşembe 13:38
  • Yayıncı kuruluş Digiturk'ten açıklama13 Haziran 2019 Perşembe 11:17
  • Digiturk'den kritik açıklama: beIN Sports Türkiye'den çekiliyor mu?13 Haziran 2019 Perşembe 09:37
  • Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası devam ediyor13 Haziran 2019 Perşembe 07:51
  • Galatasaray’ın borcu açıklandı12 Haziran 2019 Çarşamba 15:23
  • Futbolcu seçmeleri başladı12 Haziran 2019 Çarşamba 10:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti