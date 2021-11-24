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Fenerbahçe, Olympiakos maçı için Yunanistan'da

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Olympiakos ile oynayacağı maç için Yunanistan’a geldi.
Fenerbahçe, Olympiakos maçı için Yunanistan'da

Sarı-lacivertli ekip, öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Atina’ya hareket ederek ardından kara yoluyla Pire’ye ulaştı. Kafilede yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de yer aldı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik hava yolculuğunun ardından maçın oynanacağı kente ulaşan kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti. Sarı-lacivertli ekibi, konaklayacağı otel önünde bir grup taraftar karşıladı ve sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı karşılaşma için Pire'ye hareket eden kafilesinde Mesut Özil yer almadı. Tecrübeli oyuncu, ayağındaki şişlik nedeniyle teknik direktör Vitor Pereira tarafından Olympiakos maçı kadrosuna dahil edilmedi.

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