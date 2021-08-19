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Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2015'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bursaspor altyapısından yetişen Ozan Tufan, 2015'te 7 milyon avro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ozan, geride kalan 6 sezonda 128 Süper Lig, 26 Türkiye Kupası ve 20 Avrupa kupası olmak üzere 174 resmi müsabakada sarı-lacivertli formayı terletti. Ozan, 63 maçta da A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen milli futbolcu, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısını Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak geçirdi.

Öte yandan Watford da Ozan Tufan'ın transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Videoda Ozan'ın ismi formaya basılırken gösterildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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