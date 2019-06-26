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Fenerbahçe resmen açıkladı yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe resmen açıkladı yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, 2012 yılından bu yana sarı lacivertli formayı terleten Mehmet Topal'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır.

Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal’a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

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