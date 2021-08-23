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Fenerbahçe, sahasında 3 puanı 2 golle aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.
Fenerbahçe, sahasında 3 puanı 2 golle aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen sarı-lacivertli takım, ilk müsabakasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'u ağırladı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe hücumda etkili olamadı, Antalyaspor'un ise Güray Vural ve Amilton ile yakaladığı pozisyonlarda kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi.

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İkinci yarıda Fenerbahçe, daha baskılı bir oyun sergiledi. Antalyaspor ise ani ataklarla etkili olmaya çalıştı. Sarı-lacivertli takım, 56. dakikada Bright Osayi-Samuel, 57. dakikada Kim Min-jae ve 85. dakikada Attila Szalai ile gole yaklaştı ancak fileleri havalandıramadı.

Sarı-lacivertliler, aradığı golü ise 89. dakikada ise Miha Zajc ile buldu. Bu golden sonra hız kesmeyen Fenerbahçe, 90+2. dakikada Enner Valencia'nın fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı.

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Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla 2. galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, puanını 6'ye çıkardı. İlk mağlubiyetini yaşayan Antalyaspor ise 1 puanda kaldı.
Goller sonradan oyuna giren oyunculardan
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, sonradan oyuna dahil olan futbolcular Miha Zajc ile Enner Valencia kaydetti.

Karşılaşmanın 65. dakikasında Jose Sosa'nın yerine oyuna giren Zajc, 24 dakika sonra ağları sarsarak takımını öne geçirmeyi başardı. Mücadelenin 64. dakikasında Muhammed Gümüşkaya'nın yerine oyuna dahil olan Valencia ise 90+2. dakikada karşılaşmanın skorunu belirleyen gole imza attı.

Ekvadorlu futbolcu Valencia, Fenerbahçe'de 14. golünü kaydetti. Sloven oyuncu Zajc ise sarı-lacivertli formayla 5. kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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