  • BIST 1.404
  • Altın 459,152
  • Dolar 7,6235
  • Euro 9,3186
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'e üstün

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle Kadıköy'de oynadığı 12 lig maçının 9'unu kazandı.
Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'e üstün

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'nin rakibiyle sahasında oynadığı maçlarda ciddi üstünlüğü dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de oynadığı 12 lig karşılaşmasının 9'unu kazandı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda oynanan 2 lig maçı berabere sonuçlandı. Medipol Başakşehir deplasmanda tek galibiyetini ise 2017-2018 sezonunda elde etti.

Ülker Stadı'nda oynanan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 21, Medipol Başakşehir ise 8 gol kaydetti.

Ligde 25. randevu
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 25. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 24 maçta Fenerbahçe 12, Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 33 golüne, turuncu-lacivertli takım 27 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Ülker Stadı'nda da rakibini 2-0 mağlup etti.

Maçlar
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

2007-2008 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

2008-2009 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2009-2010 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1

2010-2011 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

2011-2012 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2

2012-2013 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2014-2015 Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0

İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2

2015-2016 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

2017-2018 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2

2018-2019 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2019-2020 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurumspor'a Hüseyin Çimşir de çare olamadı22 Aralık 2020 Salı 13:28
  • Fenerbahçe ligde yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak22 Aralık 2020 Salı 13:27
  • Gaziantep FK bu sezon İstanbul takımlarından 10 puan aldı22 Aralık 2020 Salı 11:36
  • Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe karşısında22 Aralık 2020 Salı 11:35
  • Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı22 Aralık 2020 Salı 11:17
  • Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak22 Aralık 2020 Salı 10:42
  • Trabzonspor'dan eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı22 Aralık 2020 Salı 10:19
  • TFF: Özkan Sümer Türk futboluna unutulmaz katkılar sağladı22 Aralık 2020 Salı 10:18
  • Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı 22 Aralık 2020 Salı 09:51
  • TFF: Özkan Sümer Türk futboluna unutulmaz katkılar sağladı22 Aralık 2020 Salı 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti