Fenerbahçe sezonu 6. sırada bitirdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor'u 3-1 yenerek, sezonu 6. sırada tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-1 yendi.

13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici'nin savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı penaltı noktasında müsait durumda bulunan Zajc'a çıkardı. Sloven futbolcunun boş kaleye vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada Serdar Özkan'ın savunma arkasına pasına iyi bir koşu yapan ve topla buluşan Doğukan Sinik'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Volkan Demirel meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Amilton'un sağdan ortasında savunmada Sadık'ın büyük hatasıyla topu önünde bulan Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

35. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Serdar Özkan'ın vuruşunda, kaleci Volkan topu son anda çeldi. Pozisyonun devamında Hasan Ali Kaldırım tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Harun Alpsoy'un ara pasıyla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Amilton'un şutunda top direğe çarparak auta çıktı.

57. dakikada Dirar'ın kısa pasında kaptığı aldığı topla hareketlenen Amilton, Isla'dan da sıyrılarak meşin yuvarlağı rakip ceza sahası içine kadar sürdü. Amilton, kaleci Volkan ile karşı karşıya vuruşta topu dışarı gönderdi.

61. dakikada İsmail Köybaşı'nın ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda kaleci Ferhat seken topu kornere çeldi.

64. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Diego'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak önce kaleci Volkan'a daha sonra yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Dirar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

69. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Soldan Moses ile gelişen atakta sıfıra inen Nijeryalı oyuncu, meşin yuvarlağı içerdeki Dirar'a, Dirar'da geriden gelen Eljif'e çıkardı. Makedon futbolcunun gelişine şutunda top ağlara gitti: 2-1.

90+1. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Jailson'un ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Moses'ın vuruşunda, top kaleciden sekti. Nijeryalı oyuncu, yeniden önüne düyen meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe sezonu 6. sırada bitirdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor'u 3-1 yenerek, sezonu 6. sırada tamamladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini Miha Zajc, Eljif Elmas ve Victor Moses'in golleriyle 3-1 yendi. Antalyaspor'un tek golünü ise Mevlüt Erdinç kaydetti.

Ligde son 4 maçını kazanarak geç bir çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, oldukça kötü geçen sezonu 46 puanla 6. olarak bitirmeyi başardı.

Antalyaspor ise 5. olup Avrupa kupalarına gitme fırsatını değerlendiremedi ve sezonu 45 puanla 7. sırada bitirdi.

Taraftarlar Mehmet Topal için ikiye bölündü

Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Topal'a tepki gösterirken, bir kısmı ise destek verdi.

Maçın 68. dakikasında Zajc'ın yerine oyuna giren Mehmet Topal'a tribünlerden ıslıklı protesto geldi. Bir kısım taraftar ise Mehmet Topal lehine bağırdı.

Protestolara sinirlenen Mehmet Topal, teknik direktör Ersun Yanal'dan kendisini oyundan almasını istedi. Bu talebi kabul etmeyen Ersun Yanal, oyuncusunu alkışladı.

Maç sonunda ise bütün Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular Mehmet Topal'ın yanına giderek sarıldı. Ersun Yanal'ın oyuncusunu alkışlamasıyla, tribünlerin büyük bir bölümü de tecrübeli futbolcuya destek oldu.

Averajı 0'ladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de tarihinde ikinci kez sezonu 0 averajla tamamladı.

Ligde 34 hafta sonunda 44 gol atıp 44 gol yiyen Fenerbahçe, tarihinde ilk kez eksi averajla sezonu bitirmekten kurtuldu.

Sarı-lacivertliler, 1990-1991 sezonunu da 0 averajla kapatmıştı.

Kadıköy'de 12 maçlık seri

Fenerbahçe, Süper Lig'de iç sahada 12 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son olarak teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiği MKE Ankaragücü maçını kaybetmişti. Taraftarı önünde son olarak 28 Ekim 2018'de kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonraki 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.