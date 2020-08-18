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Fenerbahçe, Sosa ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile yollarını ayıran Jose Sosa ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Fenerbahçe, Sosa ile anlaştı

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un son dakika olarak duyurduğu habere göre; Fenerbahçe, Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Mame Thiam'ın ardından Jose Sosa transferinde de sona geldi.

Sarı-lacivertliler, Filip Novak'ın ardından Trabzonspor ile sözleşmesi biten Jose Sosa ile de büyük oranda anlaşma sağladı.

beİN Sports, Fenerbahçe ile Jose Sosa arasındaki anlaşmanın 2 yıllık olduğunu duyurdu. 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Bordo-Mavili takım ile toplamda 42 maçta çıkan Jose Sosa, 11 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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