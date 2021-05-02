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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geride kalan haftalarda topladığı 73 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

7 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. randevu
Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de yarın 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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