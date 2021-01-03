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Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Sarı-laciverli ekip, Süper Lig'in 16. hafta programı kapsamında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.

Ligde son olarak Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen ve 15. haftayı bay geçen sarı-lacivertlilerin 26 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'de en az 4 eksik
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına en az 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile Diego Perotti, Kasımpaşa deplasmanında oynyamayacak. Ayrıca hastalık geçiren Caner Erkin ve Serdar Aziz, bu önemli deplasmanda yer alamayacak.

Söz konusu isimlerin yanı sıra, hastalık dönemini yeni atlatan Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun durumuna ise teknik direktör Erol Bulut karar verecek.

Öte yandan, Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki isimden Caner Erkin, Kasımpaşa deplasmanında boy gösteremeyecek. Ozan Tufan ise Kasımpaşa karşısında oynayıp sarı kart görmesi durumunda 17. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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