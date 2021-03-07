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Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe haftaya 55 puanla 3. sırada giriyor.

Gustavo dönüyor
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun, İttifak Holding Konyaspor maçında takıma dönmesi bekleniyor.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Gustavo, 2 Şubat'ta Atakaş Hatayspor deplasmanında sakatlanmıştı.

Ligde son 5 maçı kaçıran Gustavo, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde Konyaspor karşısında oynayabilecek.

İrfan Can ilk 11'de sahaya çıkabilir
Fenerbahçe'nin devre arası transferlerinden İrfan Can Kahveci'nin ilk kez ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Transferi uzun süre konuşulan İrfan Can, sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalmıştı.

Geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor'a karşı sonradan oyuna dahil olarak ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen İrfan Can, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde ilk kez Konyaspor maçında ilk 11'de görev yapacak.

Fenerbahçe'de 4 eksik
Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Konya'da forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu değerlendirilecek Caner Erkin de Konya'da olmayacak.

5 oyuncu sarı kart sınırında
Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci yarın sarı kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında yer almayacak.

Diğer yandan sarı kart sınırındaki Caner Erkin ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışıyor.

Notlar
Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 39 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 44 golle yanıt verdi.

Konya'daki maçlar
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 19 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.

Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 24 gol gördü.

Geçen sezon Konya'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

Farklı skorlar
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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