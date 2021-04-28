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Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan, birinde de berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Ligde oynadığı 35 müsabakada 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 72 puanla ikinci sırada girdi.

Yaptığı 36 maçın 16'sını kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sini kaybeden Alanyaspor ise 56 puanla 6. basamakta yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Mesut Özil, 56 gün sonra forma giyebilir
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 56 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıkacak.

Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

8 oyuncu kart sınırında
Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Alanyaspor ile 10. randevu
Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

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