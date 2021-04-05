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Fenerbahçe tek golle 3 puanı aldı

Süper Lig’in 32’nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Denizlispor’u 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe tek golle 3 puanı aldı

4’üncü dakikada Caner Erkin’in ortasında topla buluşan Ozan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18’inci dakikada Sagal’ın orta sahadan pasında defansın arkasına sarkan Sacko’nun ceza sahası içinden vuruşunda Szalai meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

37’nci dakikada Sagal’ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Altay topu kornere çeldi.

44’üncü dakikada Gustavo’nun pasında topla buluşan Sinan Gümüş’ün ceza sahası içinden vuruşunda top kalenin üstünden auta gitti.

49’uncu dakikada sağ kanatan ceza sahası içine giren Pelkas’ın çizgiye inerek içeriye çevirdiği meşin yuvarlak defansa çarparak direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Szalai’nin sağ taraftan ortasında defanstan seken topu ceza yayında önünde bulan Ozan Tufan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk’te kaldı.

64’üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Caner’in ortasında ceza sahası içinde yer alan Samatta’nın kafa vuruşunda arka direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

71’inci dakikada Caner’in pasında sol kanatta topla buluşan Valencia’nın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

84’üncü dakikada Caner’in pasında topla buluşan İrfan Can’ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak Samatta’ya çarparak ağlarla buluştu. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, VAR’dan gelen uyarı sonrasında ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti.

Karşılaşma Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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