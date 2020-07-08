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Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar: Son dakikada Rodrigues'in o golü atması gerekiyordu

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'yle deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta Garry Rodrigues'in son dakikada kaçırdığı gol nedeniyle İstanbul'a mutlu dönemediklerini söyledi.
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar: Son dakikada Rodrigues'in o golü atması gerekiyordu

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karapınar, Serdar Aziz'in kırmızı kart cezası nedeniyle stoper bölgesinde sıkıntı yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Stoperde sıkıntımız vardı, Jailson'u denedik. Bireysel hatalardan pozisyonlar verdik. Oyunu toparlayamadık. 2 haftadır oyunumuzu oturtmuştuk ama oyuncu eksiklikleri oyunumuzu bozdu. İkinci devre bunu toparladık. İkinci yarı yüzde 70 topla oynadık ama 110 kilometre koştuk. Top sizdeyse bu kadar koşu mesafesini düşünmelisiniz. Bu kadar koşmamamız gerekiyordu. Gençlerbirliği bireysel hatamızdan gol attı. Kaçırdığımız goller var. Galibiyet golünü bir türlü atamadık. Bir penaltı pozisyonu var ama net göremedim. O da değerlendirilebilirdi. Son dakikada Rodrigues'in o golü atması gerekiyordu. Atsaydı İstanbul'a mutlu dönecektik."

Süper Lig'i 3. sırada bitirme fırsatının ellerine geldiğini ancak bu puan kaybının kötü olduğunu dile getiren Karapınar, "Tabii ki bu ihtimali konuşuyoruz. Oyuncularımızı strese sokmamak için 'maç maç düşünüyoruz.' diyoruz. Rakiplerimiz geçen hafta takıldılar, bugün kazansaydık çok avantajlı olacaktık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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