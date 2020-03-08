  • BIST 109.601
  • Altın 327,727
  • Dolar 6,0875
  • Euro 6,8838
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

Fenerbahçe tepetaklak

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ererken Fenerbahçeli Tolgay Arslan 44. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Fenerbahçe tepetaklak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor'u konuk etti. Zorbay Küçük'ün yönettiği mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 22. dakikada Ozan Tufan ve 90+2. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Denizlispor'un golleri 45+3. dakikada penaltıdan Murawski ve 75. dakikada Mustafa Yumlu'dan geldi.

Maçın 44. dakikasında Tolgay Arslan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca sarı kart gören Ozan Tufan, Serdar Aziz ve Altay Bayındır, Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü. Fenerbahçe, gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor'un konuğu olacak. Denizlispor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin 3 puan hasreti 6 maça yükseldi. Ligde son olarak Başakşehir'i 2-0 yenen sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'a, Ankaragücü'ne ve Galatasaray'a yenilirken Alanyaspor, Antalyaspor ve Denizlispor ile berabere kaldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belhanda yeni sözleşme istedi06 Mart 2020 Cuma 10:08
  • Ronaldinho gözaltına alındı05 Mart 2020 Perşembe 12:52
  • Kupada avantaj Aytemiz Alanyaspor'un05 Mart 2020 Perşembe 09:08
  • Galatasaray'a Lemina müjdesi04 Mart 2020 Çarşamba 15:25
  • Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu04 Mart 2020 Çarşamba 09:13
  • Trabzonspor final için Kadıköy'e avantajlı gidiyor04 Mart 2020 Çarşamba 09:12
  • Trabzon avantajı kaptı!03 Mart 2020 Salı 22:37
  • Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu03 Mart 2020 Salı 21:37
  • Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor03 Mart 2020 Salı 10:20
  • Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu03 Mart 2020 Salı 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti