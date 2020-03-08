Fenerbahçe tepetaklak

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ererken Fenerbahçeli Tolgay Arslan 44. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor'u konuk etti. Zorbay Küçük'ün yönettiği mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 22. dakikada Ozan Tufan ve 90+2. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Denizlispor'un golleri 45+3. dakikada penaltıdan Murawski ve 75. dakikada Mustafa Yumlu'dan geldi.

Maçın 44. dakikasında Tolgay Arslan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca sarı kart gören Ozan Tufan, Serdar Aziz ve Altay Bayındır, Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü. Fenerbahçe, gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor'un konuğu olacak. Denizlispor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin 3 puan hasreti 6 maça yükseldi. Ligde son olarak Başakşehir'i 2-0 yenen sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'a, Ankaragücü'ne ve Galatasaray'a yenilirken Alanyaspor, Antalyaspor ve Denizlispor ile berabere kaldı.