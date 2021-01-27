Fenerbahçe THY Avrupa Liginde galibiyet serisini 7 maça çıkardı

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika'yı 82-75 yenerek üst üste 7. maçını kazandı, toplamda ise 12. galibiyeti kaydetti.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 82-75 yenerek üst üste 7. maçını kazandı.

Sarı-lacivertli takım, organizasyondaki 12. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 12. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Mücadele dengeli bir oyunla başladı. Fenerbahçe Beko, pota altından skor üretirken Maccabi Playtika, Bender'in isabetli dış atışlarıyla sayılar buldu. Maçın ilk 3 dakikası 8-8 eşitlikle geçildi. Topu iyi paylaşan ev sahibi takım, hızlı hücumlarla etkili olan rakibine aynı şekilde yanıt verdi. Çeyreğin sonlarına doğru top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko, hücumda ritmini kaybetti. İsrail temsilcisi, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Vesely ve Brown'ın etkili oyunuyla giren Fenerbahçe Beko, 13-0'lık seri yakaladı ve 14. dakikada skoru 30-21'e getirdi. Ev sahibi takım, periyodun orta bölümünde savunmada rakibine karşılık vermekte zorlandı. Maccabi Playtika, hızlı hücumlarla sayılar bulmaya devam etti ve 17. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 30-27. İsrail temsilcisi, Bryant ile üç sayı çizgisinin gerisinden son saniyede isabet kaydetse de Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 36-35 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı. Guduric, Ulanovas ve De Colo ile peş peşe basketler bulan ev sahibi takım, 23. dakikanın başında farkı 7 sayıya çıkardı: 44-37. Maccabi Playtika, Bryant ve Wilbekin'in arka arkaya bulduğu üç sayılık isabetlerle 1 dakika sonra oyuna dengeyi getirdi: 46-46. Başa baş giden mücadelede pota altını iyi kullanan ve çeyreğin son saniyelerinde Guduric'le basketler bulan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 60-53 üstün gitti.

Son çeyreğe oyunun iki yönünde iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 67-56. Wilbekin ve Bryant ile sayılar bulan Maccabi Playtika'nın farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, Pierre'in hücumdaki etkili performansıyla üstünlüğünü sürdürdü: 75-66. Son bölüm oldukça çekişmeli geçerken rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 82-75 kazandı.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Kyle O'Quinn, sarı-lacivertli formayla Maccabi Playtika karşılaşmasında ilk kez süre aldı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov: Play-off'lara kalmak adına sahanızda kazanmak çok önemli

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 82-75 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, oyun planlarına uyarak maçı kazandıklarını belirtti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kokoskov, çok disiplinli oynadıklarını aktardı.

Galibiyetin keyfini çıkarmaları gerektiğini anlatan Kokoskov, "Çok zor bir maçtı. Böyle zor olacağını biliyorduk. Maccabi, çok yetenekli bir takım. Biz çok sağlam oyun planı kurduk. Doğru oyun planını yaptık. Bu plana tamamen uyduk. Çok fazla disiplinliydik. Yoğun maç takviminden dolayı üzerimizde çok baskı vardı. Play-off'lara kalmak adına sahanızda kazanmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Maccabi Playtika Başantrenörü Sfairopoulos: Maçın içinde ölü dakikalarımız vardı

Maccabi Playtika Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Fenerbahçe Beko'nun son dönemde çok formda olduğunu ve ikinci yarıdaki oyunuyla maçı kazandığını söyledi.

Fenerbahçe'ye karşı maç boyu iyi savaştıklarını aktaran Sfairopoulos, "Fenerbahçe son dönemde çok formda. İlk yarıda maçın kontrolü bizdeydi. İkinci yarıda iki kez fark çift hanelere çıktı. Sonra farkı 4 sayıya düşürdük. Maçın içinde ölü dakikalarımız vardı. Kolay sayı ürettiler. İkinci yarıda 46 sayı buldular. Geri dönmeye çalıştık. Fenerbahçe'nin çok tecrübeli oyuncuları var. Kritik anlarda nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.