  • BIST 1.400,120
  • Altın 504,31
  • Dolar 8,9200
  • Euro 10,3000
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında Panathinaikos yenildi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP ekibine 91-87 yenildi.
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında Panathinaikos yenildi

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini, Yunan ekibi ise ilk galibiyetini elde etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 21-20 üstün tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 46-45 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısı da çekişmeli geçerken üçüncü çeyreği de 67-64 üstün bitiren Fenerbahçe Beko, bitime 40 saniye kala skoru 82-87 yaptı. Nedovic'in serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı 3'e (84-87) indiren Yunan ekibi, bitime 10 saniye kala Guduric'in sportmenlik dışı faulü sonucunda Macon ile serbest atıştan iki sayı daha üretti. Panathinaikos OPAP'ın devamındaki hücumda bitime 2 saniye kala bu kez Booker sportmenlik dışı faul yaptı. Serbest atışları kullanan Nedovic, takımını 88-87 öne geçirdi. Panathinaikos OPAP, son hücumda Pierre'in faulü sonrasında Papapetrou ile serbest atıştan üç sayı daha buldu ve maçtan 91-87 galip ayrıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda şampiyon Ziraat Bankkart07 Ekim 2021 Perşembe 23:09
  • Stefan Kuntz: Neler yapabileceğimizi göstermek için yarınki maç bir fırsat07 Ekim 2021 Perşembe 22:21
  • A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarını tamamladı07 Ekim 2021 Perşembe 21:35
  • Çaykur Rizespor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor07 Ekim 2021 Perşembe 19:43
  • Hikmet Karaman: Bu saatten sonra bize milli takıma destek olmak düşer07 Ekim 2021 Perşembe 16:56
  • A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarına devam etti07 Ekim 2021 Perşembe 09:40
  • İtalya Milli Futbol Takımı'nın 3 yıllık yenilmezlik serisine İspanya son verdi07 Ekim 2021 Perşembe 09:37
  • Formula 1'de şampiyonluk yarışının nabzı İstanbul'da atacak07 Ekim 2021 Perşembe 09:36
  • İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıktı07 Ekim 2021 Perşembe 08:38
  • Galatasaray Nef, ERA Nymburk'u 101-85 yendi07 Ekim 2021 Perşembe 06:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti