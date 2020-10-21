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Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 6. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı belirtildi.

Ligde 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

23 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Burak Şeker

24 Ekim Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya 

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Arda Kardeşler 

19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık 

25 Ekim Pazar: 

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan 

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır 

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

Kaynak: Haber Kaynağı
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