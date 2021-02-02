  • BIST 1.516
  • Altın 425,454
  • Dolar 7,1597
  • Euro 8,6256
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Üniversitelerin öğretim üyesi alımları sürüyor. Fenerbahçe Üniversitesi de 13 öğretim üyesi almak için ilana çıktı. Başvuracak adaylarda aranan özellikler arasında “bilimsel yayın” kriteri öne çıkıyor.
Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Fenerbahçe Üniversitesi değişik akademik birimlerine Profesör, Doçent ve  Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına alım yapacak. Alım yapılacak öğretim üyesi sayısı 13 olarak ilan edildi. 

Başvuracak adaylarda aranan özellikler arasında “bilimsel yayın” kriteri öne çıkıyor. 

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren YÖK  formatlı  özgeçmiş,  lisans,  yüksek  lisans,  doktora  (uzmanlık/sanatta  yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için  onaylı denklik belgesi, kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde insankaynaklari@fbu.edu.tr  e-posta adresine gönderilmesi gerekiyor.  

Son başvuru tarihi ise 16 Şubat. 

Detaylar için TIKLAYIN

fener-ic.jpg


Gazeteilksayfa.com

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenciler kurslardaki yüz yüze eğitimden memnun29 Ocak 2021 Cuma 21:46
  • Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Tolan seçildi28 Ocak 2021 Perşembe 09:10
  • 2021-EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı26 Ocak 2021 Salı 15:45
  • Uzmanlardan öğrencilere ve velilere yarıyıl tatilinde 'dijital diyet' önerisi24 Ocak 2021 Pazar 11:45
  • KKTC’de okullar gelecek hafta yüz yüze eğitime başlıyor24 Ocak 2021 Pazar 06:10
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz23 Ocak 2021 Cumartesi 09:50
  • Bakan Selçuk'tan önemli açıklama22 Ocak 2021 Cuma 11:21
  • KPSS branş sıralamaları güncellendi21 Ocak 2021 Perşembe 15:20
  • Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama20 Ocak 2021 Çarşamba 13:10
  • MEB'den ortaokul öğrencileri için 3 bin 350 soruluk yeni kaynak desteği19 Ocak 2021 Salı 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti