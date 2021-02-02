Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Üniversitelerin öğretim üyesi alımları sürüyor. Fenerbahçe Üniversitesi de 13 öğretim üyesi almak için ilana çıktı. Başvuracak adaylarda aranan özellikler arasında “bilimsel yayın” kriteri öne çıkıyor.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Fenerbahçe Üniversitesi değişik akademik birimlerine Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına alım yapacak. Alım yapılacak öğretim üyesi sayısı 13 olarak ilan edildi.

Başvuracak adaylarda aranan özellikler arasında “bilimsel yayın” kriteri öne çıkıyor.

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi, kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekiyor.

Son başvuru tarihi ise 16 Şubat.

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