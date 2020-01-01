  • BIST 114.425
  • Altın 290,185
  • Dolar 5,9354
  • Euro 6,6527
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 0 °C
»

Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer yapamayacak

Fenerbahçe 142 milyon TL ekside. Beşiktaş, oyuncu satamadan transfer yapamayacak. Trabzonspor ve Galatasaray'ın ise bir sıkıntısı yok.
Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer yapamayacak

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinde revize yaptığını açıkladı.

Dört büyükler baz alındığında Fenerbahçe, transfer yapamaz durumda ve aynı zamanda ceza almamak için kaynak yaratmak zorunda. Beşiktaş'ın mali durumu başa baş iken Galatasaray ve Trabzonspor ise transfer yapabilir düzeyde. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un futbol operasyonları ocak ayındaki mali raporlarının ardından netlik kazanacak.

HARCAMALAR KABARDI

Dört büyükler arasında en ciddi durumdaki Fenerbahçe'nin mali tablosuna bakıldığında 142 milyon TL ekside olduğu görülüyor. Sarı-lacivertlilerin 31.10.2019'da KAP'a yaptığı bildirimde toplam gideri 434 milyon 217 bin TL. Fener'in harcama limiti %30 sapmayla 292 milyon 150 bin TL olarak ortaya çıkıyor. Böylece Kanarya, 142 milyon TL fazla harcama yapmıştı. Fener, kaynak yaratmak zorunda aksi takdirde transfer yasağından puan silmeye kadar cezalarla karşı karşıya kalacak.

3 KULÜPTE ARTIŞ YOK

Beşiktaş'ta tabloya bakıldığında yüzde 30 sapmayla birlikte eşitlik durumu var. Siyah-beyazlılar, ocakta transfer yapmak için futbolcu satışı yapmak zorunda. Galatasaray'ın harcayabileceği limit 100 milyon TL civarında görünüyor ancak UEFA ile yapılan FFP anlaşması devam ediyor. Öte yandan Konya, Sivas ve Denizli'nin limitleri artmadı. Rize, Kayseri ve Yeni Malatya'daki değişim farkı ise yüzde 2'yi geçmedi.

BÜYÜKLERİN TRANSFER RAPORU

Galatasaray – 586 milyon TL / Transfer yapabilir

Beşiktaş – 357 milyon TL / Satış olmadan transfer yapamaz

Fenerbahçe – 291 milyon TL / 142 milyon TL kaynak yaratmalı

Trabzonspor – 157 milyon TL / Transfer yapabilir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray’da değişim başlıyor31 Aralık 2019 Salı 09:41
  • Yıldızlardan yeşil sahalara veda30 Aralık 2019 Pazartesi 16:32
  • Ağaoğlu, Ünal Karaman'la yolların neden ayrıldığını açıkladı30 Aralık 2019 Pazartesi 16:08
  • Trabzonspor açıkladı: Ünal Karaman ile yollar ayrıldı30 Aralık 2019 Pazartesi 15:18
  • Trabzonspor'dan Ünal Karaman açıklaması30 Aralık 2019 Pazartesi 14:13
  • MHK Başkanı Zekeriya Alp basın toplantısı düzenleyecek30 Aralık 2019 Pazartesi 14:07
  • Galatasaray'ın en istikrarlısı Muslera30 Aralık 2019 Pazartesi 11:25
  • LeBron James NBA tarihine geçti30 Aralık 2019 Pazartesi 10:41
  • Süper Lig'de son durum30 Aralık 2019 Pazartesi 09:49
  • Galatasaray'ın Talisca teklifi belli oldu30 Aralık 2019 Pazartesi 09:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti