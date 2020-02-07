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Fenerbahçe Vedat'ın fiyatını belirledi

Fenerbahçe Kulübü, her geçen gün talibi artan Kosovalı golcü Vedat Muriç'i 35 milyon euronun altına satmama kararı aldı.
Fenerbahçe Vedat'ın fiyatını belirledi

Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Vedat Muriç'e Tottenham, Burnley ve Aston Villa'nın ardından Fransız ekibi Monaco da talip oldu. 

Hem İngiliz hem de Fransız basınında yer alan haberlerde; Monaco’nun Muriç’i gündemine aldığı belirtildi.

SLİMANİ'NİN YERİNE İSTİYORLAR

Haberde; Monaco’da iyi bir dönem geçiren Islam Slimani’nin İngiltere’ye dönmek istediği kaydedildi.

Slimani’yi kadrosunda kiralık bulunduran Fransa Ligue 1 temsilcisinin bu nedenle Kosovalı forveti listesine aldığı aktarıldı. Gelecek sezon forvet hattında bonservisiyle bir oyuncu kazandırmak isteyen Monaco’nun 25 yaşındaki golcüyü sezon sonuna kadar takip edeceği ve listesinde tuttuğu bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki oyuncunun satışından 35 milyon euro gelir beklediği belirtildi.

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