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Fenerbahçe yarı finalde!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Kırklarelispor'u 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.
Fenerbahçe yarı finalde!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u ilk maçta 3-0 yenmişti.

Rövanş maçında da sahadan 1-0 galip ayrılan Fenerbahçe, kupada yarı finale yükseldi.

Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topuna başına geçen Mehmet Ekici'nin yerden sert şutunda kaleci İbrahim Demir'den seken topu Mevlüt Erdinç boş kaleye ağlara göndermesi sonucu Fenerbahçe 50. dakikada 1-0 öne geçti.

89. dakikada soldan ceza sahasına giren Muhammed Gümüşkaya'nın yerden ortasında savunmadan seken top penaltı noktası civarında Tolgay Arslan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda kaleci İbrahim meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

FENER'İN YARI FİNAL RAKİBİ TRABZON OLABİLİR

Trabzonspor, çeyrek final ilk karşılaşmasında 5-0 mağlup ettiği Erzurumspor'u rövanş karşılaşmasında geçmesi durumunda yarı finalde Fenerbahçe ile eşlecek.

BB Erzurumspor-Trabzonspor çeyrek final rövanş maçı 13 Şubat Perşembe günü oynanacak.

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