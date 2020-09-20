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Fenerbahçe yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçı saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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