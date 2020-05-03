Fenerbahçe, yarın saha idmanlarına başlıyor

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerinde Fenerbahçe de saha antrenmanlarını askıya almıştı.
Bir sürede evlerinden video konferans yoluyla çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak, gruplar halinde çalışmalara başlayacak.
HER GRUPTA 4 FUTBOLCU OLACAK
Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak.
Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.
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