Fenerbahçe, yarın saha idmanlarına başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, yarın tesislerde çalışmalarına başlayacak.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerinde Fenerbahçe de saha antrenmanlarını askıya almıştı.

Bir sürede evlerinden video konferans yoluyla çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak, gruplar halinde çalışmalara başlayacak.

HER GRUPTA 4 FUTBOLCU OLACAK

Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak.

Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.