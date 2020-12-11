Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde gerçekleştirilen 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertlilerde Kemal Ademi çalışmalarını takımdan ayrı sürdürürken; Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti’nin tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.
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