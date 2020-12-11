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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Süper Lig’in 12’nci haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde gerçekleştirilen 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde Kemal Ademi çalışmalarını takımdan ayrı sürdürürken; Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti’nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.

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