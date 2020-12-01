Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor hazırlıklarına start verdi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11’inci haftasında 6 Aralık Pazar günü konuk olacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman saat 16.00’da başladı. Beşiktaş maçında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmaları yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren idman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Tolga Ciğerci, Nazım Sangare ve Harun Tekin koşulara başlarken; Mbwana Samatta fitness çalışmalarına, Sinan Gümüş de bireysel çalışmalara başladı. Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Kemal Ademi’nin de tedavilerine devam edildi.

SİNAN GÜMÜŞ BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Sinan Gümüş, bireysel çalışmalara başladı. Karantina süresi yarın sona erecek olan Sinan Gümüş’e iki test daha yapıldı. Yapılan testleri negatif sonuçlanan başarılı futbolcu, karantina süresinin dolmasının ardından takımla çalışmalara karılacak.

VALENCIA DÖNÜYOR

Sarı lacivertli ekipte ülkesinin milli takımında Covid-19'a yakalanan Enner Valencia, bir süredir Ekvador’da tedavi görüyordu. Tedavisi tamamlanan Valencia, bu gece saatlerinde İstanbul’a gelecek. Yarın sabah bir daha PCR testi yapılacak olan Valencia’da herhangi bir sorunla karşılaşılmaması durumunda perşembe günü antrenmana katılacak.