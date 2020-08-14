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Fenerbahçe'de 1'i futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımında bir futbolcu ve teknik ekipten bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe'de 1'i futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımında bir oyuncu ve teknik ekipten bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde bugün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 tanı testi yapılmıştır. Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır." denildi. 

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübünde Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve teknik ekip personeline acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve teknik ekip çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Fenerbahçe." ifadelerine yer verildi. 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Test sonucu pozitif çıkan oyuncu ve teknik ekip çalışanının en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Fenerbahçe."

TFF'den Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu ve teknik ekip çalışanı ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Kulübünün bir futbolcu ve bir çalışanında Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa süre içerisinde sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcu ve teknik ekip çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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