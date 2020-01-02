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Fenerbahçe'de 2020'nin ilk transferi kaleci antrenörü oldu

Son 2 sezondur kaleci departmanının verimsiz çalıştığı eleştirileri yöneltilen Fenerbahçe'de, mevcut antrenör Alper Boğuşlu'nun sözleşmesi feshedilerek yerine Borussia Dortmund'dan Marco Knoop getirildi.
Fenerbahçe'de 2020'nin ilk transferi kaleci antrenörü oldu

Fenerbahçe, futbol takımının kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

AYRILIK RESMİLEŞTİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

DORTMUND'DAN YENİ ANTRENÖR

Açıklamada Alper Boğuşlu'dan boşalan göreve Borussia Dortmund'un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop'un getirildiği ifade edildi. Knoop, kariyerinde daha önce Leipzig ve Bochum'da görev yapmıştı.

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