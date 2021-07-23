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Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı: Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda 4 futbolcunun takımdan ayrı olarak çalışmalara devam edeceğini açıkladı.
Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı: Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin

Fenerbahçe , Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda 4 futbolcunun takımdan ayrı olarak çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.

Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.

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