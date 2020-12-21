Fenerbahçe'de Başakşehir hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında çarşamba günü evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 15.00'te başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos sahada özel program dahilinde bireysel çalışırken, kasığında ağrı olan Jose Sosa ile Tolga Ciğerci'nin tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.