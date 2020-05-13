  • BIST 99.649
  • Altın 382,958
  • Dolar 6,9920
  • Euro 7,5853
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

Fenerbahçe'de bir personelin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Fenerbahçe'de bir personelin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Samandıra'daki tesislerde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde toplamda 2 çalışanımızda Kovid-19 virüsü tespit edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüsü yenen Fatih Terim sahaya indi12 Mayıs 2020 Salı 10:02
  • Hasan Şaş istifa etti11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:25
  • Basketbolda tüm ligler şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldı11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:08
  • Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:57
  • Bakan Kasapoğlu Galatasaray Başkanı Cengiz'i ziyaret etti11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:56
  • Brighton'da koronavirüse rastlanan futbolcu sayısı 3'e çıktı10 Mayıs 2020 Pazar 16:39
  • TFF Sağlık Kurulu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını açıkladı10 Mayıs 2020 Pazar 13:47
  • Galatasaraylı futbolcu Seri: Şampiyonluk kupasından uzak olmadığımızı düşünüyorum10 Mayıs 2020 Pazar 11:24
  • TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Anneler Günü mesajı10 Mayıs 2020 Pazar 10:20
  • Spor camiasından Anneler Günü mesajı10 Mayıs 2020 Pazar 10:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti