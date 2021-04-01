Fenerbahçe’de Denizlispor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Milli takımlara giden Attila Szalai, Dimitris Pelkas ve Mame Thiam dışındaki tüm oyuncuların yer aldığı antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda 2 grup halinde yapılan pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

GÖKHAN GÖNÜL VE MESUT ÖZİL SALONDA ÇALIŞTI

Sarı-Lacivertli ekipte, Gökhan Gönül ve Mesut Özil, çalışmalarını salonda sürdürürken; Diego Perotti bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı. Ameliyat olan Sadık Çiftpınar’ın ise tedavisine devam edildi.

OZAN TUFAN’A TEBRİK PASTASI

Öte yandan antrenman öncesinde dün Rojin Haspolat ile dünya evine giren Ozan Tufan için tebrik pastası kesildi. Teknik heyet ve futbolcuların tebriklerini kabul eden Ozan Tufan, tüm takıma teşekkür etti.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.