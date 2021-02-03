  • BIST 1.521
  • Altın 423,352
  • Dolar 7,1625
  • Euro 8,6108
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 13 °C
»

Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı

Fenerbahçe Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş, antrenmanda takımla çalıştı.
Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda dar alanda çift kale maç yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Tedavileri tamamlanan Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş'ün takımla çalıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor dünyasının yorulmayan yıldızları03 Şubat 2021 Çarşamba 11:38
  • Toronto Raptors, Fred VanVleet'in 54 sayısının yardımıyla kazandı03 Şubat 2021 Çarşamba 11:37
  • FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom'un hedefi kupa03 Şubat 2021 Çarşamba 09:54
  • Almanya Kupası’nda Borussia Dortmund çeyrek finale yükseldi03 Şubat 2021 Çarşamba 09:22
  • İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, Inter'i yenerek avantajı yakaladı03 Şubat 2021 Çarşamba 09:22
  • Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçının ardından02 Şubat 2021 Salı 19:43
  • Fenerbahçe Başkanı Koç: Ne gaza geldik, ne gaza getirdik02 Şubat 2021 Salı 19:38
  • Roger Federer kortlara Katar Açık ile dönecek02 Şubat 2021 Salı 16:04
  • Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, koronavirüse yakalandı02 Şubat 2021 Salı 16:03
  • Galatasaraylı futbolcu Gedson Fernandes'in koronavirüs testleri negatif çıktı02 Şubat 2021 Salı 16:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti