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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına Erdinç Sözer getirildi

Fenerbahçe Kulübü, teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına antrenör Erdinç Sözer'in getirildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına Erdinç Sözer getirildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, pro lisans sahibi çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Uzun yıllar boyunca Bundesliga'da görev yapan antrenör Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Sözer sezonun geri kalan kısmında teknik sorumlumuz Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri iş birliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve teknik direktör Labbadia'ya teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine 2003 yılında Almanya'nın Darmstadt takımında başlayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Hertha Berlin'de yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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