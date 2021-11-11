Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Bugün akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da ziyaret etti.