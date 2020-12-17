Fenerbahçe'de Gaziantep FK hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 13'üncü haftasında 19 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'yle mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'da başladı. Karacabey Belediye Spor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından yine dar alanda gerçekleştirdileri çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekipte Diego Perotti ile Enner Valencia takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Mbwana Samatta, Tolga Ciğerci ve Mauricio Lemos'un tedavilerine devam edilirken; ağrıları bulunan Jose Sosa antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanda noktalayacak.