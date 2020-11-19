  • BIST 1.313
  • Altın 452,569
  • Dolar 7,5785
  • Euro 8,9746
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Fenerbahçe’de Gençlerbirliği mesaisi

Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk olacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe’de Gençlerbirliği mesaisi

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar alanda pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

GÖKHAN GÖNÜL VE HARUN TEKİN'İN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan milli takımda görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken, Gökhan Gönül ve Harun Tekin’in de tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Karagümrük'ün Slovak futbolcusu Sabo: Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak19 Kasım 2020 Perşembe 13:03
  • A Milli Futbol Takımı'nın ikinci UEFA Uluslar Ligi macerası da son sırada bitti19 Kasım 2020 Perşembe 13:03
  • Milli eskrimci kızından etkilenen fizik öğretmeni anne aynı spora başladı19 Kasım 2020 Perşembe 13:02
  • Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonun son yarışına Portekiz'de çıkacak19 Kasım 2020 Perşembe 11:51
  • Ferhat Arıcan yeni hareketini dünya cimnastik literatürüne yazdırmaya hazırlanıyor19 Kasım 2020 Perşembe 11:50
  • Gaziantep FK yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor19 Kasım 2020 Perşembe 11:49
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile galibiyet özlemine son vermeye çalışacak19 Kasım 2020 Perşembe 11:33
  • Süper Lig'de 'Antalya derbisi' heyecanı yaşanacak19 Kasım 2020 Perşembe 11:32
  • NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards19 Kasım 2020 Perşembe 11:20
  • Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak vefat etti19 Kasım 2020 Perşembe 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti