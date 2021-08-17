Fenerbahçe'de Helsinki maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda oyuncular iki gruba ayrıldı. Adana Demirspor maçında oynayan oyuncuların yer aldığı ilk grup idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken, diğer gruptaki futbolcular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanda 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Dimitris Pelkas’ın tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla HJK Helsinki maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile ilk maçını 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda oynayacak.