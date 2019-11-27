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Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu

Adil Rami'nin kontratındaki 'devre arası sözleşmesi bedelsiz feshedilebilir' maddesi Fenerbahçe tarafından devreye sokulabilir.
Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu

Fenerbahçe'de devre arasında yapacağı transferlere yönelik çalışma başlarken diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler belirleniyor. İlk bilet ise Adil Rami'ye kesilebilir.

Sezon başında Sportif Direktör Damien Comolli'nin ısrarıyla bedelsiz olarak kadroya katılan 33 yaşındaki Fransız stoper gözden düştü. Rami, ligde sadece 45 dakika forma giyebildi. Adil Rami, sakatlık sorunlarını da bir türlü aşamadı.

ÖZEL MADDESİ VAR

Sarı-lacivertli kurmaylar, Adil Rami'nin sözleşmesindeki özel maddeyi devreye sokmaya hazırlanıyor. Dünya şampiyonu apoletli Fransız yıldızın kontratında, 'devre arasında sözleşmesi bedelsiz feshedilebilir' maddesi olduğu öğrenildi. Yönetimin, bu maddeyi kullanarak Rami ile yolları ayırmayı düşündüğü ifade edildi. Böylece Rami'nin zararı yarım sezonluk maaşı olacak.

Damien Comolli'nin Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği pek çok isim beklentilerin altında kaldı. Geçen sezon kadroya katılan Diego Reyes, Michael Frey, Andre Ayew, Yassine Benzia ve Miha Zajc bunlardan bazıları. Reyes'in kontratı feshedilirken Benzia ve Ayew'in bonservisi alınmadı, Frey ise sezon başında kiralandı. Zajc ise şans bulamıyor. (Sözcü)

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